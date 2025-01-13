Глава Крыма: «Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения»

«Слово – великое оружие жизни». Это цитата выдающегося русского историка Василия Ключевского. Сказано в позапрошлом веке, но актуально всегда. Особенно если речь о печатном слове. Это огромная сила.
13 января – День российской печати.
У отечественной прессы богатая история и давние традиции. Журналы и газеты – зеркало эпохи, отражающее не только важные события в жизни страны, но и дух времени, надежды, мечты и чаяния людей.
Сегодня роль средств массовой информации в нашей жизни огромна. Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения. И это налагает на журналистов особую ответственность.
Лучших представителей российской журналистики всегда отличали талант и творческий подход к делу, объективность, и точность оценок, патриотизм, твердая гражданская и нравственная позиция.
Этими качествами в полной мере обладают крымские журналисты, которые достойно продолжают традиции предшественников. Вносят свой вклад в развитие Крыма, находятся на передовой информационной войны, работают в том числе в зоне боевых действий и на освобожденных исторических территориях России.
Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником, желаю новых успехов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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