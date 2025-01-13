Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма: «Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения»
актуально в республике
Глава Крыма: "Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: «Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:50 13.01.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем российской печати.

«Слово – великое оружие жизни». Это цитата выдающегося русского историка Василия Ключевского. Сказано в позапрошлом веке, но актуально всегда. Особенно если речь о печатном слове. Это огромная сила.

13 января – День российской печати.

У отечественной прессы богатая история и давние традиции. Журналы и газеты – зеркало эпохи, отражающее не только важные события в жизни страны, но и дух времени, надежды, мечты и чаяния людей.

Сегодня роль средств массовой информации в нашей жизни огромна. Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения. И это налагает на журналистов особую ответственность.

Лучших представителей российской журналистики всегда отличали талант и творческий подход к делу, объективность, и точность оценок, патриотизм, твердая гражданская и нравственная позиция.

Этими качествами в полной мере обладают крымские журналисты, которые достойно продолжают традиции предшественников. Вносят свой вклад в развитие Крыма, находятся на передовой информационной войны, работают в том числе в зоне боевых действий и на освобожденных исторических территориях России.

Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником, желаю новых успехов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Сделки по дарению недвижимости теперь под защитой нотариуса﻿
голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x