Глава Крыма: «Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения»

13 января – День российской печати.

У отечественной прессы богатая история и давние традиции. Журналы и газеты – зеркало эпохи, отражающее не только важные события в жизни страны, но и дух времени, надежды, мечты и чаяния людей.

Сегодня роль средств массовой информации в нашей жизни огромна. Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения. И это налагает на журналистов особую ответственность.

Лучших представителей российской журналистики всегда отличали талант и творческий подход к делу, объективность, и точность оценок, патриотизм, твердая гражданская и нравственная позиция.

Этими качествами в полной мере обладают крымские журналисты, которые достойно продолжают традиции предшественников. Вносят свой вклад в развитие Крыма, находятся на передовой информационной войны, работают в том числе в зоне боевых действий и на освобожденных исторических территориях России.

Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником, желаю новых успехов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым