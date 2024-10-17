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Глава Крыма провел личный прием граждан по поручению Президента Российской Федерации
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма провел личный прием граждан по поручению Президента Российской Федерации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:49 17.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Республике Крым.

Заявители обратились с различными вопросами, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству в городах Керчь и Симферополь, а также по дорожно-строительной сфере в Симферополе и Джанкойском районе.

Так, житель Симферополя сообщил о необходимости отремонтировать междворовой проезд на пересечении улиц Воровского и Алуштинской. Еще один житель крымской столицы озвучил просьбу заменить лифтовое оборудование в многоквартирном доме, расположенном на улице Гоголя. Крымчанка, проживающая в селе Ближнегородском Джанкойского района, обратилась с просьбой провести ремонт дорожного покрытия в селе по улице Центральной.

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Сергей Аксёнов подчеркнул важность отработки всех обращений граждан в сроки, предусмотренные законодательством, и дал соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам.

В мероприятии принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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