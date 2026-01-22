Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма рассказал о дальнейших планах по развитию в Крыму сферы виноградарства и виноделия
Новости Республики
Глава Крыма рассказал о дальнейших планах по развитию в Крыму сферы виноградарства и виноделия
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма рассказал о дальнейших планах по развитию в Крыму сферы виноградарства и виноделия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:29 22.01.2026

Агропромышленный комплекс – одна из наиболее привлекательных для инвесторов отраслей крымской экономики. Об этом Глава Республики Крым заявил в своем Telegram-канале. Как сообщил Сергей Аксёнов, с 2014 по 2025 год общая сумма инвестиций в основной капитал организаций в данной сфере превысила 54 млрд рублей.

В числе основных направлений инвестиционной деятельности в 2026 году – закладка виноградников на площади 900 га, многолетних насаждений на площади 400 га. Также планируется ввести в эксплуатацию фруктохранилище на 10 тыс. тонн и завершить модернизацию аналогичного объекта на 3,5 тыс. тонн, – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что на сегодняшний день в одной только сфере виноградарства и виноделия реализуется 16 инвестпроектов.

Сумма капитальных вложений в рамках этих проектов уже составила 8,6 млрд рублей. Заложено 5,3 тыс. га виноградников, произведено более 30 тыс. тонн винограда и 11 млн литров винодельческой продукции. Создано около 1 370 рабочих мест, – рассказал Глава Крыма.

Всего по итогам выполнения данных проектов должно быть создано около 1 600 рабочих мест, заложено более 5,8 тыс. га виноградников. Объемы производства винограда составят более 45 тыс. тонн, винодельческой продукции – более 100 млн литров.

Узнайте больше:  В Ялте уничтожили немецкую 250-килограммовую авиабомбу времен войны

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.