Глава Крыма рассказал о дальнейших планах по развитию в Крыму сферы виноградарства и виноделия

В числе основных направлений инвестиционной деятельности в 2026 году – закладка виноградников на площади 900 га, многолетних насаждений на площади 400 га. Также планируется ввести в эксплуатацию фруктохранилище на 10 тыс. тонн и завершить модернизацию аналогичного объекта на 3,5 тыс. тонн, – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что на сегодняшний день в одной только сфере виноградарства и виноделия реализуется 16 инвестпроектов.

Сумма капитальных вложений в рамках этих проектов уже составила 8,6 млрд рублей. Заложено 5,3 тыс. га виноградников, произведено более 30 тыс. тонн винограда и 11 млн литров винодельческой продукции. Создано около 1 370 рабочих мест, – рассказал Глава Крыма.

Всего по итогам выполнения данных проектов должно быть создано около 1 600 рабочих мест, заложено более 5,8 тыс. га виноградников. Объемы производства винограда составят более 45 тыс. тонн, винодельческой продукции – более 100 млн литров.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым