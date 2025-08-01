Глава Крыма считает, что исполнительская дисциплина чиновников низкая, а обращения граждан рассматриваются недобросовестно

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы: контроль кассового исполнения местных бюджетов, ход работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе санитарная очистка и уборка, обрезка деревьев и содержание газонов, соблюдение расписания движения общественного транспорта, грейдирование грунтовых дорог и проведение ямочного ремонта, другое.

Так, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов доложил о результатах мониторинга доступности связи с ответственными лицами по телефонным номерам, размещенным на информационных табличках в подъездах МКД. Согласно поручению жителям должны быть доступны номера закрепленных за домами должностных лиц администрации, депутатов местных советов, руководителей управляющих организаций. К сожалению, во многих муниципалитетах это поручение не выполнено или выполнено частично: номера телефонов не актуальны либо по ним невозможно дозвониться. В их числе Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, Ялта. Лучше показатели в Джанкойском и Красноперекопском районах, Феодосии, Бахчисарае.

Сергей Аксёнов отметил недопустимость ситуации, когда работу по обращениям граждан курирующие заместители глав администраций перекладывают на рядовых специалистов, и поручил в кратчайшие сроки устранить все недочеты.

В каждом муниципалитете нужно провести разбор полетов: полностью проверить доступность информации для граждан, возможность оперативного дозвона по указанным телефонам. Если проблема не устранена, виновных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности, – сказал Глава республики.

В ходе обсуждения хода курортного сезона и правил работы пунктов проката маломерных судов Сергей Аксёнов акцентировал внимание на проблеме недополучения прибыли от аренды земли, использования пляжных территорий и размещенных на них пунктов проката.

Если говорить с точки зрения налогообложения, чеки за предоставление тех или иных услуг не выдаются, все идет мимо кассы. Муниципальный контроль в данном случае не осуществляется, – подчеркнул Глава Крыма.

Так, за неисполнение протокольных поручений вынесены на рассмотрение меры дисциплинарного взыскания в отношении ряда ответственных лиц.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: заместителю главы администрации Первомайского района, а также главам Первомайского и Гришинского сельских поселений, главе Яркопольненского сельского поселения Кировского района, заместителю главы администрации Белогорского района и главе Новожиловского сельского поселения Белогорского района, главе пгт Коктебель Феодосии, главе пгт Щелкино Ленинского района.

В курортной сфере: начальнику управления городского развития администрации города Феодосии, первому заместителю главы администрации Сакского района, заместителю главы администрации Ленинского района.

В сфере транспорта и дорожного хозяйства: начальнику отдела транспорта города Алушты, начальнику транспортного отдела города Ялты, заместителю главы администрации Сакского района.

Кроме того, приняты 13 мер дисциплинарного взыскания по фактам неудовлетворительного рассмотрения обращений граждан ответственными лицами: администрациям Симферопольского, Сакского, Бахчисарайского районов, Фрунзенского сельского поселения Сакского района, городов Керчь, Феодосия, Симферополь.

На данный момент рассматривается возможность применения мер дисциплинарного взыскания в отношении глав администраций Кировского, Нижнегорского районов, городов Красноперекопск, Саки, Армянск.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым