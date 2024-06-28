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Глава : сегодняшним выпускникам предстоит внести вклад в развитие , в историю успехов и достижений России
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: сегодняшним выпускникам предстоит внести вклад в развитие Крыма, в историю успехов и достижений России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 28.06.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова выпускникам 2024 года.

В крымских школах проходят выпускные вечера. Поздравляю наших выпускников, их родителей, учителей и наставников!

Дорогие выпускники! Сегодняшний день – это новая точка отсчета, старт во взрослую жизнь, шаг в будущее.

Перед вами открыто множество дорог. Но вне зависимости от того, какую профессию и какой жизненный путь вы изберете, именно вам предстоит внести свой вклад в развитие Крыма, в историю успехов и достижений нашей страны. Не сомневаюсь, что вы найдете достойное применение своим знаниям, способностям и талантам.

Смело идите к своей цели и всегда верьте в себя! Любите Россию и храните в сердце благодарность учителям и наставникам. Пусть их поддержка и любовь ваших родителей будут для вас путеводной звездой.

В добрый путь, друзья! Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба, успехов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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