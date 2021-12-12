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Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Конституция – правовой фундамент государственности и национального суверенитета"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Конституция – правовой фундамент государственности и национального суверенитета»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:59 12.12.2021

12 декабря – День Конституции Российской Федерации! Конституция – правовой фундамент государственности и национального суверенитета. Основной закон утверждает верховенство прав и свобод человека, принципы народовластия и социальной справедливости, единство и равноправие народов России.

Конституция отражает многовековой исторический опыт российского государства и наши традиционные ценности.

Для Крыма сегодняшний праздник имеет особое значение.

В 2014 году в Основном законе были закреплены результаты исторического референдума: наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации.

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В 2020 году в Конституцию внесена важная для крымчан поправка, которая запрещает любые действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также любые призывы к таким действиям.

Следовать духу и букве Основного закона – гражданский долг каждого из нас. В этом основа наших общих успехов, успехов страны.

Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, благополучия и новых достижений в трудах на благо России и Крыма!

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Конституция – правовой фундамент государственности и национального суверенитета"

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