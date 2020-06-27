Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил выпускников с окончанием обучения в школах и вузах

Глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя выпускников школ и высших учебных заведений с окончанием обучения, отметил, что сегодня перед молодыми людьми открыты огромные возможности и перспективы.

Дорогие выпускники! Сегодня у вас особый, волнующий день. Закончились школьные и студенческие годы, наступило время подвести итоги и уверенно шагнуть вперед, во взрослую, самостоятельную жизнь.

Вместе с вами трудный и радостный путь знаний прошли ваши преподаватели, наставники, родители, друзья.

Уверен, что вы пронесете через всю жизнь добрую память и благодарность тем, кто щедро делился с вами своим опытом, помогал и поддерживал в сложные моменты, кто вложил в вас частицу своей души.

Сегодня перед вами открыты огромные возможности и перспективы. Ведущие вузы Крыма и других регионов России ждут выпускников школ. Наша экономика нуждается в молодых профессионалах, способных мыслить и действовать нестандартно, творчески, искать и находить пути решения сложных и масштабных задач, стоящих перед страной.

Проявите упорство и настойчивость, стойкость характера и силу воли, используйте весь багаж знаний и умений, накопленный за годы учебы, реализуйте все свои способности и таланты. И тогда вы обязательно добьетесь поставленных целей.

Дорогие друзья! В нынешнем году выпускные проходят в особых условиях. Но нет сомнений, что, несмотря на внешние обстоятельства, этот день станет для вас ярким и насыщенным, полным положительных эмоций. Его главным символом остаются Алые паруса главного романтика русской литературы и нашего земляка Александра Грина, 140-летие которого мы будем отмечать в августе.

Не бойтесь мечтать и воплощать мечты в реальность! Творите будущее уже сегодня! Пусть ваши успехи станут залогом развития и процветания Отечества!