Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Сегодня наша Родина сталкивается с новыми вызовами»

Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День России! 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С этого события начался новый этап развития нашей страны. День России символизирует неразрывность и преемственность отечественной истории, единство народов нашей страны и ответственность каждого из нас за ее судьбу, связь всех поколений россиян, внесших свою лепту в строительство, развитие и защиту нашего государства.

За годы, прошедшие после принятия Декларации о государственном суверенитете, Россия прошла огромный и сложный путь от разрухи «лихих девяностых» до возрождения в качестве великой державы, которое неразрывно связано с именем нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Символом этого возрождения стало возвращение Крыма в родную гавань.

Сегодня наша Родина сталкивается с новыми вызовами. Но, как это бывало уже не раз на протяжении нашей истории, трудности делают нас сильнее. За нами – правда, мы помним наше славное прошлое, чтим наших героев и строим надежный фундамент для достойного будущего. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, а нашей любимой Родине, нашему прекрасному Крыму – развития и процветания! С праздником, друзья! С Днем России!

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов