Глава Крыма Сергей Аксёнов — в пятёрке самых цитируемых губернаторов-блогеров за сентябрь

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял четвёртое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за сентябрь 2020 года. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

В частности, Сергей Аксёнов вошёл в пятёрку самых цитируемых российских губернаторов-блогеров, благодаря индексу цитируемости 272,7. На сайте «Медиалогии» уточняется, что наиболее цитируемой записью Сергея Аксёнова стал пост на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посетил Крым, — сообщает Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Также наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьёв (Московская область).

СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.