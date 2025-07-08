Глава Крыма Сергей Аксёнов: «День семьи, любви и верности. Нет ничего важнее этих главных, высших ценностей»

8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. Нет ничего важнее этих главных, высших ценностей, благодаря которым существует наш мир. Это то, что придает нашей жизни смысл, согревает и поддерживает, делает нас сильнее. То, что дает нам надежду и помогает оставаться людьми в любых обстоятельствах.

По словам нашего Президента, «семья – а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети – должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике».

В Крыму на реализацию национального проекта «Семья» только в этом году запланировано более 2,7 млрд рублей. Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения.

Более 95 тыс. крымских семей с детьми получают социальные выплаты.

Но, конечно, одних мер материальной поддержки недостаточно. Ведь и праздник, который мы отмечаем 8 июля, имеет духовное измерение: в этот день Православная церковь чтит память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей христианской семьи и брака. А идеалы крепкой и дружной семьи, материнства, любви и верности значимы и близки для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности.

Важно, чтобы эти идеалы передавались и прививались с детства. Надо формировать у молодых людей осознанную родительскую позицию. И здесь необходимо объединение усилий власти и общества, деятелей образования, культуры и искусства, представителей наших традиционных конфессий.

Поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, мира, согласия и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.