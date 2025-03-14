Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Крым без единого выстрела всего за несколько дней вернулся на Родину»

По словам Сергея Аксёнова, Общекрымский референдум 2014 года стал уникальным событием, которое вряд ли кто-либо в мире сможет повторить.

Одно из наших главных достижений – это то, что Крым без единого выстрела всего за несколько дней вернулся на Родину. Наше историческое воссоединение стало возможным благодаря крымчанам, которые всегда хранили в себе мечту быть с Россией. Это своего рода крымский культурный код. Мы всегда будем благодарны Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он поддержал волю и решение крымчан. Особые слова признательности, конечно, народному ополчению Крыма. В трудной ситуации они смогли принять верное решение, которое и позволило нам избежать кровопролития, обеспечило мир и спокойствие, – поблагодарил Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что за одиннадцать лет в Крыму произошло много позитивных изменений.

Пожалуй, никогда прежде у нас не проводилось столько мероприятий, нацеленных на развитие республики. Однако перед нами все еще стоит задача по повышению качества нашей работы во всех сферах: от составления проектов и планов до совершенствования всей системы управления. Работаем на благо крымчан и нашего Крыма дальше, – сказал Глава республики.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что Крымская весна – это большой праздник успеха, а восстановление и преображение республики в течение одиннадцати лет стало фантастической победой, результатом большого труда всех крымчан.

Почетный консул Никарагуа в Республике Крым Герой России Олег Белавенцев добавил, что мирное проведение Общекрымского референдума 2014 года стало большим достижением для республики благодаря народному ополчению, которое выступило основой безопасности граждан в тот период.

В церемонии возложения цветов участие также приняли заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, члены Правительства Республики Крым, представители силовых и правоохранительных органов, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым