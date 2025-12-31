Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Мы подошли к новому году еще более сильными, сплоченными и уверенными в себе»

Дорогие друзья!

Совсем скоро мы встретим новый, 2026 год. Встретим с радостью и надеждой на лучшее, в теплом кругу родных и близких.

Мы вспомним все доброе и хорошее, что было в уходящем году. Вспомним и трудности, которые мы преодолели вместе, и успехи, которых тоже было немало.

Основой этих успехов стало наше единство и любовь к России, наша вера в Победу и убежденность в том, что правда за нами. Что вместе мы делаем великое и святое дело.

Все это будет с нами и в новом году.

С нами будут мысли и молитвы о наших воинах.

О тех, кто сейчас находится на передовой. Кто, не щадя своей жизни, сражается с врагом, защищает нашу страну и наше будущее.

О тех, кто погиб за Родину.

С нами будет чувство благодарности и признательности тем замечательным людям, которые помогают фронту. Тем, кто поддерживает и окружает заботой наших героев и членов их семей. Тем, кто всегда, в том числе и в эту праздничную ночь, достойно выполняет свой воинский, служебный и гражданский долг.

2025 год прошел под знаком 80-летия Великой Победы. Это был Год защитника Отечества. Наступающий год по решению нашего Президента станет Годом единства народов России. В этой преемственности есть огромный символизм и глубокий смысл.

Единство – основа существования нашей страны. Мы подошли к новогоднему рубежу еще более сильными, сплоченными и уверенными в себе, в правильности избранного пути. И никакие силы в мире не остановят движение России вперед.

Продолжится и развитие Крыма. Будут строиться новые дороги, школы, детские сады, дома культуры. Будет продолжаться модернизация промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и спорта, коммунальной и энергетической инфраструктуры. Будут обновляться и расцветать наши города и села.

Мы поддерживаем нашего национального Лидера, мы благодарны ему за возвращение домой, за преображение нашей республики, за решающий вклад в решение проблем, волнующих крымчан.

Пусть 2026 год принесет нашей любимой Родине и каждой семье мир и согласие, счастье и процветание!

С Новым годом! – говорится в обращении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым