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Новости Республики
Глава Крыма Сергей Аксёнов о труде соцработников: "Высокое служение, требующее напряжения душевных сил"
источник фото: пресс-служба Правительства РК

Глава Крыма Сергей Аксёнов о труде соцработников: «Высокое служение, требующее напряжения душевных сил»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 08.06.2026

Глава Республики Крым поздравил крымских социальных работников с профессиональным праздником. По словам Сергея Аксёнова, труд соцработников – больше, чем профессия, это высокое служение, требующее огромного напряжения душевных сил, отзывчивости и сострадания, особенно в это непростое время, которое сегодня переживает Крым.

Каждый день вы протягиваете руку помощи тем, кто в ней особенно нуждается, находите самые важные слова утешения и поддержки. Вы нужны и востребованы, крымчане ценят и уважают вас за сердечность, доброту и внимательное отношение к людям, – отметил Глава республики.

Как сообщил Сергей Аксёнов, сегодня в органах социальной защиты Крыма работает более 8 тыс. специалистов. При этом меры социальной поддержки получает более 600 тыс. крымчан, в том числе представители старшего поколения, инвалиды, ветераны, семьи с детьми, участники СВО и их семьи.

С 2023 года в республике реализуется система долговременного ухода за пожилыми людьми, в рамках которой социальные услуги на текущий момент получают более 1,1 тыс. человек. Также востребованной стала региональная программа «Активное долголетие», в мероприятия которой вовлечено 144 тыс. крымчан старшего возраста.

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Порядка 14,2 тыс. пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому, 2,2 тысячи – в стационарных учреждениях. Работают 23 мобильные бригады, которые обслуживают 1,5 тыс. пожилых граждан и инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

В центрах реабилитации и социально-реабилитационных отделениях получают помощь более 800 инвалидов и 2 тыс. детей-инвалидов. Услуги по реабилитации, переобучению, трудоустройству и оформлению пособий оказывают участникам СВО и членам их семей.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил социальных работников Крыма за подвижнический труд, терпение и внимательное отношение к людям и пожелал крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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