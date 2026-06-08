Глава Крыма Сергей Аксёнов о труде соцработников: «Высокое служение, требующее напряжения душевных сил»

Каждый день вы протягиваете руку помощи тем, кто в ней особенно нуждается, находите самые важные слова утешения и поддержки. Вы нужны и востребованы, крымчане ценят и уважают вас за сердечность, доброту и внимательное отношение к людям, – отметил Глава республики.

Как сообщил Сергей Аксёнов, сегодня в органах социальной защиты Крыма работает более 8 тыс. специалистов. При этом меры социальной поддержки получает более 600 тыс. крымчан, в том числе представители старшего поколения, инвалиды, ветераны, семьи с детьми, участники СВО и их семьи.

С 2023 года в республике реализуется система долговременного ухода за пожилыми людьми, в рамках которой социальные услуги на текущий момент получают более 1,1 тыс. человек. Также востребованной стала региональная программа «Активное долголетие», в мероприятия которой вовлечено 144 тыс. крымчан старшего возраста.

Порядка 14,2 тыс. пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому, 2,2 тысячи – в стационарных учреждениях. Работают 23 мобильные бригады, которые обслуживают 1,5 тыс. пожилых граждан и инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

В центрах реабилитации и социально-реабилитационных отделениях получают помощь более 800 инвалидов и 2 тыс. детей-инвалидов. Услуги по реабилитации, переобучению, трудоустройству и оформлению пособий оказывают участникам СВО и членам их семей.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил социальных работников Крыма за подвижнический труд, терпение и внимательное отношение к людям и пожелал крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым