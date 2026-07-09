Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к жителям полуострова на фоне энергокризиса

Правительство Республики Крым совместно с федеральным центром продолжает активную работу, нацеленную на преодоление кризиса на топливном рынке и в сфере электроэнергетики на территории республики. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. В своем обращении напомнил, что большую часть подходов и шагов, способствующих разрешению возникшей ситуации, озвучивать в публичном поле нельзя.

Сегодня работа органов власти всех уровней сосредоточена на выстраивании такой степени коммуникации с населением, чтобы не только доводить до вас информацию и давать разъяснения, но и для оказания адресной помощи конкретным людям, которым сейчас труднее всего. Знаю и вижу по количеству обращений, поступающих на мое имя, обо всем происходящем. Четко понимаю общее положение дел в республике. Каждое из ваших заявлений читаю лично, реагирую персонально. При этом практически 24/7 вовлечен в решение вопросов в части, прежде всего, обеспечения защиты крымчан и республики от вражеских атак, – сказал Глава Крыма.

Комментируя вопрос нехватки ГСМ в республике, Сергей Аксёнов признал, что ситуация с поставками топлива остается напряженной.

Прошу всех набраться терпения, поскольку это напряжение сохранится на протяжении еще некоторого времени. К сожалению, могут быть такие дни, когда реализации бензина на АЗС не будет вовсе. Подчеркну: все процессы, направленные на исправление текущего положения дел, контролируются органами власти. Понимание, что и как делать, есть. Все вырабатываемые решения принимаются федеральным центром: ежедневно нахожусь на связи с Правительством Российской Федерации, регулярно докладываю Президенту Российской Федерации о предпринимаемых шагах. Глава государства всегда оказывает нам поддержку, – заверил Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил, что проблема с электроснабжением в республике также пока сохраняется.

К сожалению, точных плановых графиков отключения света в муниципалитетах нет и быть не может ввиду сложной оперативной обстановки. Вы сами видите: враг испытывает на нас новые технологии и подходы. Однако мы делаем все возможное, чтобы вернуть стабильное электричество в ваши дома. Все силы профильных ведомств брошены на это, все работают на своих местах, – подчеркнул Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов отметил:

На протяжении всех двенадцати лет после нашего возвращения на Родину мы переживали самые разные испытания. Но благодаря нашей консолидации и единению каждое из них мы успешно преодолели. Вот и сегодня мы проходим очередное испытание. Уверен, наше единство, взаимное доверие и уважение, поддержка и помощь друг другу позволят нам преодолеть все кризисы и выйти из них с честью. Крым с Россией – навсегда.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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