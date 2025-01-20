Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил крымчан заслуженными наградами. В честь Дня Республики

Глава Республики Крым вручил работникам различных отраслей награды в рамках торжественной церемонии, посвященной Дню Республики Крым. Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов отметил, что День Республики Крым – это знаковая для всех дата.
В этот день 34 года назад прошел первый общекрымский референдум, когда подавляющее большинство граждан выразило желание быть со своей исторической Родиной. Быть в едином духовном пространстве с людьми, с которыми наши родные и близкие пережили годы Великой Отечественной войны и другие испытания. Это желание никогда не пропадало. Оно стало фундаментом Крымской весны, когда крымчане приняли справедливое и единственно верное решение быть с Россией, – цитирует пресс-служба Главу республики.
По словам Сергей Аксёнова, только непоколебимая воля крымчан и желание вернуться на Родину подвигли Президента Владимира Путина принять решение о возвращении Крыма.
Без нашей воли этого бы не случилось. Как и в 2014 году, так и сегодня наше единство и вера в Отечество ведут нас вперед. Спасибо всем за преданность делу и труд во благо Крыма и России. Спасибо за поддержку нашего Лидера и Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно так, в едином порыве, мы придем к нашей общей Победе, – отмечает Глава республики.
Далее Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: медаль «За труды в культуре и искусстве», Почетные грамоты Президента Российской Федерации, Благодарности Президента Российской Федерации, Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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