Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил крымчан заслуженными наградами. В честь Дня Республики

Без нашей воли этого бы не случилось. Как и в 2014 году, так и сегодня наше единство и вера в Отечество ведут нас вперед. Спасибо всем за преданность делу и труд во благо Крыма и России. Спасибо за поддержку нашего Лидера и Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно так, в едином порыве, мы придем к нашей общей Победе, – отмечает Глава республики.