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Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Святитель Лука говорил, что главное в жизни – делать людям добро"

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Святитель Лука говорил, что главное в жизни – делать людям добро»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:05 11.06.2023

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в День памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

11 июня Православная церковь чтит память святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, выдающегося хирурга, ученого и богослова.

Святителя Луку почитают миллионы людей. У этого почитания есть простая и понятная причина: в ответ на свои молитвы люди получают чудесную помощь и исцеление. Задокументированы тысячи подобных случаев, а сколько их происходит на самом деле – не знает никто. Кроме Господа и самого святителя.

Жизнь нашего «небесного земляка» является великим духовным и нравственным примером для всех. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святой опознается не в громких словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах, в способности мужественно и стойко переносить испытания, «уповая во всем на благую волю и премудрый промысел Божий».

А сам святитель говорил, что главное в жизни – делать людям добро, и если не можешь «делать добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».

Так и будем поступать. С праздником, братья и сестры! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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