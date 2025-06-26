Глава Крыма: «Уровень коррупции постепенно снижается, однако до полной чистоты всех процессов нам еще далеко»

В целом обстановка у нас по данному направлению за последние годы значительно улучшилась. Уровень коррупции постепенно снижается, однако до полной чистоты всех процессов нам еще далеко. Факты коррупции по-прежнему выявляются достаточно регулярно, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
По мнению Сергея Аксёнова, основной мерой борьбы с такими правонарушениями является личная вовлеченность руководителей органов власти всех уровней.
Коррупции просто не останется места там, где первые лица будут самостоятельно вникать в работу на всех этапах, в том числе в систему управления закупками, систему предоставления грантов или услуг. Замыкая все спорные вопросы на себе, руководитель объективно способен свести все коррупционные факторы к минимуму, – считает Глава республики.
Кроме того, Сергей Аксёнов обратился к гражданам с просьбой не бояться сообщать о фактах коррупции.
Если вы не пишете официальное заявление о склонении к совершению правонарушения, то вы невольно содействуете развитию коррупционной составляющей в том или ином ведомстве. Прокуратура и правоохранительные органы обязательно обеспечат вашу защиту, – подчеркнул Глава Крыма.
В ходе заседания председатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Андрей Анохин доложил о текущих результатах исполнения плана по противодействию коррупции в республике за отчетный период 2024–2025 годов. Руководитель ведомства подчеркнул, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Кроме того, участники мероприятия обсудили план работы Комиссии на 2025–2026 годы и вопросы организации работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления республики.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Михаил Назаров, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, председатель Счетной палаты РК Сергей Додонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая, руководитель Аппарата Совета министров РК Ольга Дугаренко, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: коррупция ы Крыму