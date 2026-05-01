Глава Крыма: «Уважение к труду и стремление к социальной справедливости лежат в основе Первомая»

«Вечно сияй над республикой нашей, Труд, Мир, Май».

Это слова из стихотворения Владимира Маяковского «Солнечный флаг», опубликованного в 1928 году.

С тех пор многое изменилось – от идеологического содержания Первомая до названия праздника. Но он по-прежнему остается любимым и популярным, потому что сохранил главное: солнечное, радостное, весеннее настроение и глубинные смыслы – уважение к честному, созидательному труду и стремление к социальной справедливости. Эти смыслы «зашиты» в народном сознании, в нашем цивилизационном коде.

Они выражаются и в социальной политике государства. По итогам прошлого года расходы на социальную защиту и занятость населения в нашей республике составили 31 млрд рублей. Меры социальной поддержки получили более 110 тыс. крымских семей, в которых воспитывается около 200 тыс. детей. В республике более полумиллиона граждан льготных категорий, пользующихся социальной поддержкой государства.

Особое внимание, конечно, уделяется участникам СВО и членам их семей.

Хочу сказать искренние слова благодарности всем землякам за добросовестный труд, за вклад в развитие России и Крыма.

С Праздником Весны и Труда! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

