Глава Крыма в режиме онлайн приветствовал полуфиналистов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Для участия в следующем этапе конкурса было выбрано 119 юных крымчан.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в режиме видеомоста приветствовал участников и организаторов полуфинала Южного федерального округа Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Дорогие друзья! Рад приветствовать на крымской земле участников и организаторов полуфинала Южного федерального округа Всероссийского конкурса «Большая перемена»! Очень символично, что столь значимое мероприятие проходит в «Артеке», который снова стал центром реализации крупных образовательных, воспитательных и творческих проектов. Благодаря данному конкурсу, в российский Крым приезжают юные граждане со всей Российской Федерации, чтобы попробовать себя в различных конкурсах. «Большая перемена» стала одним из самых масштабных конкурсов на территории Российской Федерации, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, главная цель конкурса – дать возможность найти себя, раскрыть свои сильные стороны, реализовать таланты, чтобы добиться всех поставленных целей.

По информации Главы РК, в первом этапе конкурса дистанционно приняли участие более 12 тысяч крымчан, из них 119 человек получили возможность продолжать участие в следующем этапе.

Теперь вам предстоит проявить свои способности в подготовке новых проектов в различных сферах. По результатам конкурса будут выбраны лучшие из вас. Уверен, вы успешно с этим справитесь, а знания, опыт и навыки, полученные в ходе конкурса, обязательно пригодятся вам в жизни. Пусть «Большая перемена» в «Артеке» станет для вас ярким и запоминающимся событием, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов пожелал участникам конкурса новых успехов и всего самого доброго. Мероприятия полуфиналов во всех округах страны пройдут на площадках круглогодичных детских центров с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это первый масштабный конкурс, в котором принимают участие более 1 млн. школьников по всей стране. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Конкурс стартовал 28 марта и пройдет до октября 2020 года.