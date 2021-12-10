Глава Крыма внес ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности. Что нового?

Согласно указу лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации, необходимо соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Кроме того, результаты ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции либо экспресс-тестирования на выявление антигена действуют не более 48 часов от времени результата лабораторного исследования. Также, согласно документу, действующий запрет для юридических лиц и предпринимателей на оказание и предоставление услуг по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий и предоставление услуг общественного питания с 23.00 до 8.00 распространяется также на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, перешедших на специальный налоговый режим, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/31813

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