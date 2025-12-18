Прямо сейчас:
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: «Все поручения Верховного Главнокомандующего по достижению целей СВО выполняются»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 18.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, которое состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в городе Москве.

Мероприятие открыл Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин, который отметил в своей речи, что уходящий 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции.

Так, в этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Войска показывают высокую боеспособность и выучку, а возможности российской армии постоянно развиваются, работа по укреплению Вооруженных Сил идет непрерывно.

Глава государства заострил внимание присутствующих на важности расширения социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей, а всеобщей задачей остается необходимость делать все возможное для военнослужащих.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что всем профильным министерствам и ведомствам дано поручение рассматривать проблемные вопросы по обращениям участников СВО оперативно, без лишней бюрократии.

Каждый спорный случай нужно стараться прорабатывать досконально, в ручном режиме. Выстраиваем работу таким образом, чтобы в муниципальных образованиях за каждой семьей участника СВО были закреплены должностные лица. Поручения Верховного Главнокомандующего, связанные с целями и задачами специальной военной операции, будут выполняться и далее! – заключил Глава республики.

Кроме того, в ходе заседания коллегии объявлялась минута молчания в память о погибших за Родину.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

