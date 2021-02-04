Глава Крыма запретил привлекать субподрядчиков при заключении контрактов на строительных объектах

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время будет опубликовано распоряжение о запрете привлечения генеральным подрядчиком субподрядных организаций на строительных объектах Республики.

Для всех мероприятий строительных программ в Крыму будет единый шаблон заключения контракта. Он будет заключаться с единственным исполнителем, с ужесточенными мерами ответственности. При этом без специального разрешения нельзя передавать контракты в субподряд. Никаких механизмов, связанных с тем, что генподрядчик заключает по 3-4 субподрядных договора, не будет. Только в исключительных случаях, только узкопрофильные работы могут выполнять субподрядные организации, и не более 10% от заявленных работ, — заявил Аксёнов.

По его словам, в Крыму будет введена новая система контроля. По словам Главы республики, ежемесячно в режиме видеоконференции планируется проводить совещания с председателями МКД по ходу благоустройства общественных и придомовых территорий.

К сожалению, та информация, которая поступает от должностных лиц, зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам прошлого года, что положиться на эту информацию мы не можем. Поэтому в последнюю неделю месяца будем проводить такие совещания, где заслушаем всех председателей МКД или их представителей о том, как идет ход строительства или ремонта. Также в систему контроля включим активных общественников, – уточнил Глава РК.

При этом Сергей Аксёнов напомнил главам администраций муниципальных образований, что завершить все строительные работы по благоустройству общественных и придомовых территорий необходимо в Крыму к 1 июля. В случае невыполнения взятых на себя обязательств, к главам муниципальных образований будут применены административные меры.