Глава Крыма: "Жизнь Амет-Хана Султана – это олицетворение мужества и героизма, силы духа и любви к Родине"
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: «Жизнь Амет-Хана Султана – это олицетворение мужества и героизма, силы духа и любви к Родине»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 25.10.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с 105-летием со дня рождения заслуженного летчика-испытателя СССР, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Знаете ли вы, что такое таран? Это наивысшая форма самопожертвования летчика… В девяноста случаях из ста это неминуемая гибель…»

Приведенная выше цитата принадлежит французскому летчику добровольческого авиаполка «Нормандия – Неман» Франсуа де Жоффру, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с советскими пилотами. В их числе был дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. В этом году мы отмечаем 105-летие со дня рождения нашего легендарного земляка, уроженца Алупки.

31 мая 1942 года Амет-Хан Султан осуществил свой первый воздушный таран, сбив немецкий «Юнкерс» под Ярославлем. И остался жив. Франсуа де Жоффр назвал нашего аса «королем тарана».

Выпускник Качинской военной авиационной школы, Амет-Хан совершил за время войны более 600 успешных боевых вылетов, сбил 19 вражеских самолетов в составе группы и 30 – самостоятельно. В послевоенное время стал одним из лучших советских летчиков-испытателей. Поднимался в небо более сотни раз на разных летательных аппаратах. К сожалению, один из вылетов оказался роковым…

Жизнь Амет-Хана Султана – это олицетворение лучших человеческих качеств: мужества и героизма, огромного трудолюбия, силы духа и любви к Родине.

Вечная слава и вечная память настоящему Герою! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

