Глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк проверил ход работ на строительных объектах Алушты

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк с рабочей поездкой посетил Алушту, где проверил ход работ на строительных объектах города.

В целом выстроена качественная работа администрации города с подрядчиками. Также администрацией проведена большая предварительная работа по выбору благоустройства общественных территорий. Благоустройство осуществляется там, где это реально необходимо и охватывает большое количество жителей. На трёх дворовых территориях охвачено более четырёх тысяч алуштинцев. Учтены мельчайшие замечания жителей по благоустройству дворовых территорий, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Глава крымского Совмина отметил качественную работу подрядной организации при капитальном ремонте системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1».

В то же время нарекания вызвала работа подрядной организации при строительстве модульной котельной для муниципального общеобразовательного учреждения «Лучистовская школа». Из графика выбиваются почти на две недели, людей на объекте практически нет, отсутствует план производственных работ. Дал поручение активизировать работу, чтобы в крайнем случае 15 сентября все работы были завершены и школа была готова к отопительному сезону, — отметил Юрий Гоцанюк.

Кроме того глава правительства Республики проверил ход благоустройства Приморского парка.

Территория небольшая, но пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Пока в разгар курортного сезона ведутся подготовительные мероприятия, но уже к ноябрю все работы, по заверению администрации города и подрядчика, будут завершены, — подвел итог Юрий Гоцанюк.

Он также проверил работы на объектах сферы здравоохранения — капитальные ремонты здания стоматологической поликлиники, патологоанатомического корпуса и детской поликлиники ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница».

Работы ведутся активно. Уверен, что сдача объектов произойдёт в срок, — сказал премьер.

А вот ремонт дорог вызвал нарекания.

К сожалению, в очередной раз констатировал слабую работу ГУП РК «Крымавтодор» при ремонте дорог. Из пяти улиц работы ведутся только на одной, плана производственных работ нет, есть отставания графика. Дано поручение активизировать работу и предоставить план производственных работ по каждой из улиц, чтобы капитальный ремонт всех улиц города был проведён качественно и в срок, — заявил Юрий Гоцанюк.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Совета министров РК.