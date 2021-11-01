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Глава Минздрава России заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в регионах решен
Фото: минздрав

Глава Минздрава России заявил, что вопрос с нехваткой вакцины «Спутник Лайт» в регионах решен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 01.11.2021

Вакцина «Спутник Лайт» доставляется по всей России, вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах страны решен. Об этом в понедельник заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде, — сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

Как отметил Мурашко, доступность вакцины сейчас обеспечена во всех субъектах России.

Таким образом, сегодня все больше людей делают выбор в пользу защиты. Мы обеспечили доступность, — подчеркнул он.

Отметим, что прививки от коронавирусной инфекции в России ежедневно делают более 650 тысяч человек.

По словам главы Минздрава, система здравоохранения сейчас готова проводить вакцинацию до одного миллиона человек в сутки. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса в России сейчас сделали более 58,5 млн человек.

Мурашко отметил, что в ряде регионов также зафиксированы проблемы с соблюдением антиковидных ограничений, организацией работы ПЦР-лабораторий, с организационными вопросами доставки и со своевременным назначением препаратов, нарушением сроков доезда бригад «Скорой помощи», использованием кислорода, соблюдением рекомендаций по лечению «ковида».

Глава Минздрава России заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в регионах решен

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