Глава Правительства России дал новые поручения, направленные на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции 3 апреля. Исполнение распоряжений председатель правительства возложил на министерства и профильные ведомства.

МИД и Минтранс должны проработать с КНР целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом китайских граждан, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Минкомсвязи и МИД должны обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан, позволяющей исключить риски распространения ими новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина.

Минздраву и Росздравнадзору совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено:

– выверить данные по планируемым к развёртыванию дополнительным инфекционным койкам, оценив медицинские организации, где такие койки планируется развернуть, их готовность к приёму пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включая наличие коек с доступом к медицинскому кислороду, возможность создания соответствующих санитарно-эпидемиологических условий;

– обеспечить укомплектование медицинских организаций, оказывающих и планирующих оказывать медицинскую помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, медицинскими кадрами в соответствии с установленными требованиями.

Минпромторгу России — обеспечить приоритетность укомплектования соответствующих служб и медицинских организаций средствами индивидуальной защиты определённых видов, в том числе с учётом данных о распространении новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации.

Минздрав с Минфином должны проработать и внести на рассмотрение проект акта Правительства РФ о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований, направленных на компенсацию государственным (муниципальным) медицинским организациям, в том числе подведомственным федеральным органам исполнительной власти, доходов в связи с сокращением объёмов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, с учётом решений Правительства Российской Федерации, принятых ранее.

Минздраву России также поручено организовать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти перевод пациентов, находящихся в федеральных медицинских организациях, планируемых к перепрофилированию, в другие федеральные медицинские организации (федеральные государственные учреждения, осуществляющие медицинскую деятельность), обратив особое внимание на больных, перенёсших оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих риск развития осложнений основного заболевания в случае несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой форме.