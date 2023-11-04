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Глава Республики Сергей Аксёнов – о главных ценностях: любви к Родине, единстве и сплоченности

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов – о главных ценностях: любви к Родине, единстве и сплоченности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:44 04.11.2023

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем народного единства:

Сегодня День народного единства – один из важнейших государственных праздников. Он посвящен главным ценностям нашего народа: единству и сплоченности, любви к Родине и готовности встать на ее защиту.

Эти качества проявлялись в разные времена. Они на протяжении веков помогали России побеждать сильных врагов, развиваться, сохранять свой суверенитет и свою идентичность в самых сложных условиях, преодолевать любые испытания и возрождаться вопреки всему. Поэтому дата, связанная с событиями более чем четырехсотлетней давности, так актуальна для нас и сегодня.

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Дух ополчения Минина и Пожарского живет в сердцах тех, кто отстаивал идеалы Крымской весны, кто боролся за возвращение домой исконных русских земель. В сердцах тех, кто сегодня находится на передовой, сражается с нацизмом, защищает Родину, кто приближает нашу Победу в тылу.

Поздравляю всех с праздником, желаю мира, процветания и новых успехов в трудах на благо нашей любимой России!

Вместе побеждали, вместе победим!

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