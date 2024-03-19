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Глава РК провел встречу с генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава РК провел встречу с генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:23 19.03.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы дальнейшего развития телерадиовещания в Крыму, а также ряд новых совместных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время, включая расширение вещания «Радио Крым» АНО «Телерадиокомпания «Крым». В частности, в апреле текущего года ожидается тестовый запуск вещания в городах Бердянск и Мелитополь.

Кроме того, отмечается, что запуск архитектурно-художественной подсветки на телевизионной вышке в Симферополе вызвал большой положительный отклик среди граждан. В связи с этим принято решение о ежедневной работе иллюминации, в праздничные дни подсветка будет тематической.

В мероприятии приняли участие специальный представитель генерального директора РТРС Михаил Небольсин, директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Крым» Геннадий Гордеев, генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Вадим Первых.

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СПРАВКА. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – государственная компания, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны, обеспечивающий 98,4 % жителей России двадцатью обязательными общедоступными телеканалами и тремя радиостанциями в стандарте DVB-T2.

Запуск новой архитектурно-художественной подсветки на телевизионной вышке в городе Симферополе был приурочен к 10-летию воссоединения Крыма с Россией и состоялся 16 марта 2024 года. Башня окрасилась в цвета российского триколора, а медиафасад транслировал бегущую строку с текстом «Крым – это Россия», «10 лет вместе!».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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