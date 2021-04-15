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Глава РК Сергей Асёнов по поводу стройобъектов: "Не нужно заранее предупреждать о проверках"

Глава РК Сергей Асёнов по поводу стройобъектов: «Не нужно заранее предупреждать о проверках»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 15.04.2021

15 апреля – конечный срок по заключению контрактов на строительные мероприятия на территории Республики Крым.

За последние несколько дней, в  том числе и сегодня, были подписаны все контракты и протокольные поручения по объектам. В дальнейшем никаких отговорок об отставаниях по субъективным причинам слушать не будем, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым.

При этом, по словам Сергея Аксёнова, контрольно-проверочные мероприятия на местах должны осуществляться в постоянном режиме.

Не нужно заранее предупреждать о проверках. Будут осуществляться простые выезды с осмотром объектов, сверкой с графиками производства работ. При этом если документация не соответствует установленному образцу, это значит, что главы администраций и их заместители не вникали в детали,  — уточняет Глава республики.

По словам Главы республики, в случае невыполнения взятых на себя обязательств к главам муниципальных образований будут применены административные меры воздействия.

Кроме того, заявил Сергей Аксёнов, планируется осуществлять прямые включения со строительных объектов, где есть отставания от графика, для наиболее оперативного информирования крымчан о сложившейся ситуации.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава РК Сергей Асёнов по поводу стройобъектов: "Не нужно заранее предупреждать о проверках"

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