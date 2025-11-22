Глава Рк Сергей Аксёнов призывает всех должностных лиц усилить работу с обращениями граждан

К сожалению, качество ответов на жалобы и вопросы граждан оставляет желать лучшего. Мало того, что продолжается отфутболивание заявителей, перенаправление обращений в другие организации, так ряд должностных лиц позволяет себе еще и откровенное хамство. Это категорически недопустимо. За подобное отношение считаю необходимым привлекать виновных к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что каждый вопрос, поступивший от гражданина, должен быть решен справедливо и честно.

Наказан будет тот начальник или руководитель, который не захотел вникнуть в проблему, не выехал на место или начал переадресовывать обращение кому-то другому. Это касается всех ответственных лиц в администрациях, министерствах и ведомствах. Важно сосредоточиться на небольших с глобальной точки зрения, но важных для каждого отдельного человека вопросах, которые касаются ежедневных потребностей и удобств. Эта задача может быть решена в первую очередь за счет повышения качества управления на всех уровнях. Прошу всех усилить работу в данном направлении. Сегодня Крым ставит себе амбициозную цель стать одним из лучших регионов в стране по отработке обращений, – призвал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на вопросе коммуникации управляющих и ресурсоснабжающих организаций с гражданами. Глава Крыма напомнил, что в случае непринятия мер реагирования в установленный срок (в течение трех дней) руководители привлекаются к административной ответственности.

По данным заместителя начальника Инспекции по жилищному надзору РК, заместителя главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елены Кухоль, за прошедшую неделю было организовано и проведено 16 служебных проверок, по итогам которых за невыполнение обязательств привлечены к административной ответственности в виде штрафа должностные лица следующих управляющих организаций:

АО «Железнодорожный Жилсервис» – 100 000 руб.;

АО «Центральный Жилсервис» – 50 000 руб.;

АО «Кафа-Комфорт» – 50 000 руб.;

ООО «ГУК № 1» – 50 000 руб.;

ООО «Югжилсервис» – 50 000 руб.;

АО «ЖЭК № 5» – 50 000 руб.

А также юридические лица:

ООО «Ресурс» – 250 000 руб.;

ООО «Файзуллин» – 300 000 руб.;

ООО «Региональная управляющая компания» – 300 000 руб.;

ООО «Крымское время» – 250 000 руб.

Помимо этого, объявлен выговор руководителю АО «Киевский Жилсервис».

Также Сергей Аксёнов поручил администрации города Симферополя ускорить темпы ежегодного ввода автомобильных дорог с твердым покрытием. Глава республики отметил, что 100 % улично-дорожной сети столицы должно быть асфальтировано в течение нескольких ближайших лет.

Глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев добавил, что объем запланированных работ по благоустройству придомовых территорий и ремонту междворовых проездов в 2026-м останется на том же уровне, что и в 2025 году.

В совещании приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК Михаил Назаров, первый заместитель руководителя Аппарата Совета министров РК Ирина Мельникова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым