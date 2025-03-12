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Глава РК Сергей Аксёнов: "Путин получает прямые доклады о ситуации с обеспечением безопасности Крыма"
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Глава РК Сергей Аксёнов: «Путин получает прямые доклады о ситуации с обеспечением безопасности Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:12 12.03.2025

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.

Мы все – и власти, и военные, и правоохранители – работаем как одна команда. Вся информация со всех источников в конечном итоге сходится ко мне, и я докладываю главе государства напрямую. Его решения обеспечивают скорость реализации мер в части обороны и обеспечения безопасности Республики Крым, — заявил Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.

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Все, в том числе наш противник, понимают, что никакая сухопутная операция Крыму гарантированно не угрожает», — подчеркнул руководитель региона.

Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.

источник: РИА Новости Крым 

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