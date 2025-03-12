Глава РК Сергей Аксёнов: «Путин получает прямые доклады о ситуации с обеспечением безопасности Крыма»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.
Мы все – и власти, и военные, и правоохранители – работаем как одна команда. Вся информация со всех источников в конечном итоге сходится ко мне, и я докладываю главе государства напрямую. Его решения обеспечивают скорость реализации мер в части обороны и обеспечения безопасности Республики Крым, — заявил Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.
Все, в том числе наш противник, понимают, что никакая сухопутная операция Крыму гарантированно не угрожает», — подчеркнул руководитель региона.
Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия