Глава РК Сергей Аксёнов считает, что «ужесточение санкционного режима может пойти на пользу Крыму»

Республики Крым Сергей Аксёнов в своем комментарии отметил, что Крым дает наглядный пример успешного развития в условиях санкций.

Запад вводит новые и новые санкции против России, которые, как они говорят и мечтают, должны «разрушить» и «порвать в клочья» нашу экономику. Однако Крым дает наглядный пример успешного развития в условиях санкций. За восемь лет под санкциями для крымчан сделано больше, чем за четверть века в составе Украины, когда никаких санкций не было. Более того, ужесточение санкционного режима может в некотором смысле пойти на пользу Крыму. В частности, мы надеемся, что на полуостров придут крупные игроки банковского сектора, которые не работали в регионе, опасаясь санкций. Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает. Кстати, в западной прессе новые санкции называют «адскими» или «санкциями из ада». Выходит, США и их западные сателлиты – это ад? Ну, вообще-то мы так и думали.., — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым.