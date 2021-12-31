Глава РК Сергей Аксёнов: «Встречая новый год, полезно вспомнить, что большинство наших тревог не оправдались»

Новый год на пороге. Это праздник радости и надежды, праздник с привкусом детства. Мы дарим друг другу подарки, желаем всего самого светлого и доброго.

Провожая старый год, мы уже привычно говорим, что он был непростым. Это правда. Но мы достойно выдержали все испытания. Мы вместе преодолевали трудности, помогали друг другу. Так и должно быть в большой и дружной семье.

И, конечно, у каждого из нас были и хорошие, светлые моменты, и удачи, и достижения.

Встречая новый год, полезно вспомнить, что большинство наших тревог и опасений не оправдались. Мир не рухнул. Волны информационного негатива приходят и уходят, а жизнь продолжается. Так будет и в наступающем году.

Все зависит от нас. У нас есть надежные точки опоры. Есть все для того, чтобы спокойно и смело смотреть в будущее. Это наша семья, наши традиционные ценности, наследие предков. Это доброе и уважительное отношение друг к другу. Это вера в нашу любимую Россию.

Есть прекрасные и поучительные строки:

«В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, Другой – листвы зеленой вязь, Весну и небо голубое».

Дорогие друзья!

Пусть в вашем окне всегда будут чистое небо и яркое солнце! Пусть вера, надежда и любовь не покидают вас! Спасибо вам за ваш труд и доверие! Желаю всем здоровья и благополучия, мира и согласия, счастья и процветания! С новым 2022 годом! Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

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