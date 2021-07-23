Глава Роспотребнадзора Анна Попова приехала в Крым. Говорит: обстановка на полуострове – напряженная

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидситуацию в Крыму как напряженную. Она отметила положительные сдвиги, усилия местных властей, медиков по борьбе с коронавирусом, но…

Ситуация непростая, мы оставляем ее на жестком контроле и оказываем методическую помощь со стороны центрального аппарата, — заявила Попова.

По ее словам, Крым вызывает тревогу санитарных врачей с самого начала курортного сезона.

По эпидситуации по COVID-19 на полуострове, она остается напряженной уже на протяжении 4 недель, идет курортный сезон. Есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 — стабилизация, и еще в 12 пока сохраняется рост, — уточнила Попова.

Она подчеркнула, что лидерами по темпам заражения коронавирусом на полуострове остаются Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь.

В ходе встречи с руководителем Роспотребнадзора Глава РК Сергей Аксёнов поблагодарил Анну Попову за помощь и поддержку по всем ключевым направлениям сотрудничества и выразил уверенность, что все намеченные цели будут достигнуты.

Взаимодействие с Роспотребнадзором помогает органам власти принимать выверенные и взвешенные решения в плане ограничительных мер, контролировать выполнение санитарно-эпидемиологических норм, проводить противоэпидемические мероприятия, сохраняя жизнь и здоровье людей, — сказал Глава Крыма.

Главный государственный санитарный врач РФ отметила слаженность действий в ходе ликвидации последствий стихийного бедствия в Крыму, что позволило справиться с этой непростой ситуацией без эпидемиологических последствий.

Также Сергей Аксёнов и Анна Попова обсудили перспективы создания нового лабораторного комплекса в Ялте, который значительно повысит возможности региона в части проведения лабораторных исследований.