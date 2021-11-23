Глава Роспотребнадзора назвала регионы, отстающие в тестировании на коронавирус. Крым – в этом списке

28 российских регионов не справились с увеличением охвата граждан тестированием на коронавирус, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя ковида увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения. За прошедшую неделю преимущественное количество субъектов Российской Федерации справилось с этой задачей, за исключением двадцати восьми, — сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

Она назвала регионы, которые проводят менее 250 исследований на 100 тыс. человек в сутки: это Оренбургская область, Башкирия, Северная Осетия, Сахалинская область, Кабардино-Балкария, Омская область, Крым, Костромская область, Краснодарский край и Чувашия.

При том что по Республике Крым цифры были очень высокие в предыдущие две недели, и только на прошедшей мы наблюдаем снижение. Коллеги доложили, что они с этим справятся буквально в ближайшие дни. Организационные мероприятия по всем субъектам уже проведены, — добавила Попова.

Кроме того, Роспотребнадзор дорабатывает цифровую платформу для контроля сроков выдачи результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

Наша цифровая платформа позволяет отследить сроки выдачи результатов тестов. Мы сейчас ее дорабатываем, чтобы мы могли в онлайн-формате контролировать эти сроки. Пока мы это делаем с помощью контрольных мероприятий и горячей линии, — сказала Попова.

Она также напомнила, что время доставки проб на коронавирусную инфекцию в лаборатории изменено. Раньше сроки доставки тестов для исследования не нормировались, тогда как сегодня данное время должно составлять строго 24 часа. Следовательно, пациент должен получить результат в течение 48 часов от момента забора материала: 24 часа до доставки и 24 часа до выдачи пациентам результата.

По материалам ТАСС.