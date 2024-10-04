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Глава Следственного комитета РФ поручил проверить факт смерти новорожденной в Крыму
Иллюстрация: Следком

Глава Следственного комитета РФ поручил проверить факт смерти новорожденной в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:27 04.10.2024

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту смерти новорожденной в Республике Крым.

К Председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Республики Крым по вопросу некачественного оказания медицинской помощи ее дочери в перинатальном центре. В ноябре прошлого года она родила девочку, которой провели экстренную операцию, однако спустя десять дней новорожденная скончалась. Заявительница высказывает предположение, что причиной трагедии стало невыявление патологии, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано, — сообщили в центральном аппарате Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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