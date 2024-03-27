Глава Следственного комитета России поручил разобраться с обращением сироты из Республики Крым

К Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратилась 24-летняя сирота из Республики Крым. Несмотря на вступившее в законную силу в 2021 году судебное решение, до настоящего времени она не обеспечена положенным по закону жилым помещением. Заявительница с тремя малолетними детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка, материалы которой приобщены к расследуемому уголовному делу о нарушениях при реализации жилищных прав сирот.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву признать заявительницу потерпевшей по уголовному делу, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в Следкоме.