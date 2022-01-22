Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины. В Киеве не на шутку обиделись

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно. Таким мнением поделился глава Военно-Морских Сил ФРГ, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах в пятницу, 21 января, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Крымского полуострова нет, он никогда не вернется. Принадлежность полуострова России — это факт, — ответил он на вопрос о ситуации на Украине.

МИД Украины немедленно выступил с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС Германии о Крыме. Об этом сообщил в субботу, 22 января, пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко.

Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шёнбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, — написал Николенко в своем Facebook.

При этом он указал на требование МИД Украины к правительству Германии публично отказаться от заявлений командующего ВМС. Такое опровержение, по словам Николенко, «поощрит суверенитет и территориальную целостность Украины».

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