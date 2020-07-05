Глава запрещенного меджлиса признал: в 2014-м две трети украинских военнослужащих в Крыму остались в РФ

Глава запрещенной в России экстремистской организации»меджлис крымскотатарского народа», украинский политик и депутат Рефат Чубаров «оригинально» поздравил с профессиональным праздником ВМС Украины. Он сделал «исторический экскурс» в историю «переприсяг» 1992 года и собственно создания флота «незалежной» (процесс прекрасно проиллюстрирован в фильме «72 метра»). Какую-то роль во всем этом сыграл и запрещенный меджлис (тогда-то ой, какой не запрещенный, процветающий на иностранные гранты).

Позиция высшего представительного органа крымскотатарского народа определялась осознанием того, что срочное формирование на полуострове военной инфраструктуры независимой Украины, включая и военно-морские силы, будет способствовать укреплению позиций молодого украинского государства в Крыму и в Азово-Черноморском регионе, — гордо заявил политик.

Вспомнил Чубаров и недавнюю историю – 2014 год в Крыму. По его словам, ВМСУ, потеряли подавляющую часть судов. А вот из личного состава только треть военнослужащих оставалась верна Киеву.

Забавно, что «сухопутный» Чубаров в своей записи на странице Facebook упорно называет ВМСУ… «флотом».

Сегодня активизируется ВМФ Украины, участвуя в операции Объединённых сил на востоке Украины, охраняя юго-восточные границы и морскую зону, берег украинского государства. Уверен, что нынешний персональный состав ВМФ Украины умножит морскую славу Украины и снова станет ее боевыми кораблями в Севастопольской бухте и возле причалов других баз Крыма, — пишет Чубаров.

Ох, до флота этому соединению еще далеко… Но вывод, сам того не желая, Чубаров сделал верный: то, что начиналось с «переприсяг» в 92-м… «переприсягами» и закончилось в 2014-м.