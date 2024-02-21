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Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции учебного корпуса ского федерального университета
фото: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции учебного корпуса Крымского федерального университета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:10 21.02.2024

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение реконструкции учебного корпуса Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского площадью более трех тыс. кв. м в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Реконструкция учебного корпуса началась еще в 2011 году, но спустя три года, работы остановились. Специалистам «Единого заказчика» предстоит завершить модернизацию здания и обустроить комфортные помещения для обучения студентов. Приступить к строительно-монтажным работам планируется во втором квартале 2024 года, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что после обновления площадь здания составит 7 700 кв. метров. Кроме того, архитектурные решения объекта будут лаконично интегрированы в окружающую застройку в классическом стиле. Завершить реконструкцию корпуса планируется в конце 2025 года.

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В корпусе Института экономики и управления будут обучаться более 700 студентов. Там разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения.

В настоящее время для студентов вуза также строятся новые общежития на 250 и 450 мест. Там появятся жилые, административные и подсобные помещения, в том числе — для размещения маломобильных групп населения. Планируется, что здания будут введены в эксплуатацию осенью 2024 года.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»

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