Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции учебного корпуса Крымского федерального университета

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение реконструкции учебного корпуса Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского площадью более трех тыс. кв. м в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Реконструкция учебного корпуса началась еще в 2011 году, но спустя три года, работы остановились. Специалистам «Единого заказчика» предстоит завершить модернизацию здания и обустроить комфортные помещения для обучения студентов. Приступить к строительно-монтажным работам планируется во втором квартале 2024 года, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что после обновления площадь здания составит 7 700 кв. метров. Кроме того, архитектурные решения объекта будут лаконично интегрированы в окружающую застройку в классическом стиле. Завершить реконструкцию корпуса планируется в конце 2025 года.

В корпусе Института экономики и управления будут обучаться более 700 студентов. Там разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения.

В настоящее время для студентов вуза также строятся новые общежития на 250 и 450 мест. Там появятся жилые, административные и подсобные помещения, в том числе — для размещения маломобильных групп населения. Планируется, что здания будут введены в эксплуатацию осенью 2024 года.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»