Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства общежития для студентов Севастопольского ГУ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство нового общежития на 1200 мест для студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства»:

Всего строители возведут два новых современных комплекса общежитий, проживать в которых смогут более 2500 студентов, ученых, аспирантов и сотрудников вуза. Общежитие на 1200 мест будет состоять из двух зданий, соединенных теплым переходом на уровне третьего этажа. Кроме того, у студентов появится возможность выходить во внутренний двор прямо из холла. Завершить строительство общежитий планируется в 2026 году.

На первых этажах новых зданий планируется разместить магазины, кафе, аптеки, а также коворкинги, пространства для студентов и преподавателей и общественные организации университета. Кроме того, на прилегающей территории студгородка предусмотрят около 80 организованных парковочных мест.

Архитектурной особенностью общежитий станет специальная подсветка теплого оттенка, которая подчеркнет стиль зданий. Благодаря ей студенческий городок будет дополнительно освещен в ночное время, что значительно украсит главную улицу. Территория застройки будет доступна не только студентам и преподавателям, но жителям и гостям города.

В пресс-службе компании добавили, что фасад новых объектов будет выполнен в белой цветовой гамме с добавлением бежевого и серого цвета в отдельных элементах зданий.

Проектирование и последующее строительство общежитий и объектов инфраструктуры для Севастопольского государственного университета в соответствии с заключенным государственным контрактом осуществляет ГУП «Татинвестгражданпроект».

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

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