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Главгосэкспертиза: в проект общежитий Севастопольского госуниверситета внесут корректировки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:10 23.03.2022

Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 году, для этого нужно получить положительное заключение Главгосэкспертизы России. Параллельно с корректировкой проектных решений на объекте выполнят археологические изыскания с последующей историко-культурной экспертизой.

В 2021 году Единый заказчик в сфере строительства инициировал проверку проектно-сметной документации на строительство общежития, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2017 году. По результатам анализа документации были выявлены замечания, которые не позволят успешно реализовать проекты строительства общежитий, — рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Также в 2021 году застройщик инициировал выпуск распоряжения Правительства РФ о возможности проведения открытого конкурса по поиску управляющей компании на строительство общежитий. На первых этажах зданий разместят помещения для нужд сотрудников и учащихся университета. Также здесь обустроят медицинский блок, помещения для отдыха, учебных занятий и другие функциональные зоны. После выбора управляющей компании начнется корректировка проекта, которая затронет все внутренние инженерные системы, а также предусматривает замену оборудования зарубежных производителей, утвержденного проектом 2017 года, на отечественные аналоги.

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Проректор по строительству Севастопольского государственного университета Алексей Беляков сообщил, что корректировка проектов будет выполнена в соответствии с современными требованиями к студенческим общежитиям и обновлёнными технологическими заданиями, разработанными Севастопольском госуниверситетом совместно с Единым заказчиком в сфере строительства.


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