Главная задача архивов РК – сохранить и передать будущим поколениям правду о Крымской весне, о героях спецоперации

В числе других приоритетов Сергей Аксёнов назвал формирование фондов, содержащих документы об этапах воссоединения Крыма с Россией, а также личные документы государственных и политических деятелей, благодаря которым крымчане вернулись домой.

Среди других ключевых задач, по словам Главы Крыма, сохранение источников информации, связанной с проведением спецоперации, с жизнью и подвигами ее героев.

Все это – ценнейшие сведения, которые позволяют взглянуть на историю сквозь призму личных судеб конкретных людей, понять, как их дела, слова и поступки повлияли на ход событий, как они переплетаются с судьбой нашей страны и нашей республики, – резюмировал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым