Главная задача архивов РК – сохранить и передать будущим поколениям правду о Крымской весне, о героях спецоперации

Глава Республики Крым в своем Telegram-канале обозначил актуальные задачи, стоящие перед архивной отраслью. Как акцентировал Сергей Аксёнов, история пишется сегодня, прямо на глазах, и главной задачей архивов остается сохранение и передача будущим поколениям правды.
Речь в том числе о тех событиях, свидетелями и участниками которых мы являемся. Прежде всего, это правда о Крымской весне, о героях специальной военной операции. Важная и ответственная работа, которую ведут сотрудники архивной отрасли, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
В числе других приоритетов Сергей Аксёнов назвал формирование фондов, содержащих документы об этапах воссоединения Крыма с Россией, а также личные документы государственных и политических деятелей, благодаря которым крымчане вернулись домой.
Среди других ключевых задач, по словам Главы Крыма, сохранение источников информации, связанной с проведением спецоперации, с жизнью и подвигами ее героев.
Все это – ценнейшие сведения, которые позволяют взглянуть на историю сквозь призму личных судеб конкретных людей, понять, как их дела, слова и поступки повлияли на ход событий, как они переплетаются с судьбой нашей страны и нашей республики, – резюмировал Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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