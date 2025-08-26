Главное следственное управление СК РФ по РК и Севастополю: действуют электронные каналы связи с ведомством

Для удобства жителей полуострова действуют следующие электронные каналы связи с ведомством:

телефон дежурного по управлению: 8(3652) 799-723

телефон доверия: 8(3652) 799-721

телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123; 8(3652) 799-722

телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11

горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74

горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7-978-936-80-74

интернет-приемная: https://crim.sledcom.ru/folder/873453.

официальная приемная Главного следственного управления «ВКонтакте» https://vk.com/club152644343

прием обращений посредством ведомственного телеграм-канала @sledcomcrimea (закрепленная кнопка в правом верхнем углу «Подать обращение»

Для записи на личный прием к руководству ведомства необходимо обращаться по телефонам, размещенным по следующей ссылке https://crim.sledcom.ru/references/Otdel-po-priemu-gr..

Прием граждан, работа с их обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности офицеров СК Крыма и Севастополя.