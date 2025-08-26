Главное следственное управление СК РФ по РК и Севастополю: действуют электронные каналы связи с ведомством

Для удобства жителей полуострова действуют следующие электронные каналы связи с ведомством:
- телефон дежурного по управлению: 8(3652) 799-723
- телефон доверия: 8(3652) 799-721
- телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123; 8(3652) 799-722
- телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11
- горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74
- горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7-978-936-80-74
- интернет-приемная: https://crim.sledcom.ru/folder/873453.
- официальная приемная Главного следственного управления «ВКонтакте» https://vk.com/club152644343
- прием обращений посредством ведомственного телеграм-канала @sledcomcrimea (закрепленная кнопка в правом верхнем углу «Подать обращение»
Для записи на личный прием к руководству ведомства необходимо обращаться по телефонам, размещенным по следующей ссылке https://crim.sledcom.ru/references/Otdel-po-priemu-gr..
Прием граждан, работа с их обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности офицеров СК Крыма и Севастополя.
