Главное следственное управление СК РФ по РК и Севастополю: действуют электронные каналы связи с ведомством

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:02 26.08.2025

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю уделяет большое внимание взаимодействию с населением. Офицеры внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить нарушенные права.

Для удобства жителей полуострова действуют следующие электронные каналы связи с ведомством:

  •  телефон дежурного по управлению: 8(3652) 799-723
  •  телефон доверия: 8(3652) 799-721
  •  телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123; 8(3652) 799-722
  •  телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11
  •  горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74
  •  горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7-978-936-80-74
  • интернет-приемная: https://crim.sledcom.ru/folder/873453.
  • официальная приемная Главного следственного управления «ВКонтакте» https://vk.com/club152644343
  • прием обращений посредством ведомственного телеграм-канала @sledcomcrimea (закрепленная кнопка в правом верхнем углу «Подать обращение»

Для записи на личный прием к руководству ведомства необходимо обращаться по телефонам, размещенным по следующей ссылке https://crim.sledcom.ru/references/Otdel-po-priemu-gr..

Прием граждан, работа с их обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности офицеров СК Крыма и Севастополя.

