Главный детский травматолог-ортопед Крыма напомнил о мерах безопасности детей в период новогодних праздников

В преддверии зимних каникул и новогодних праздников главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Республики Крым Константин Рыбиков напомнил о мерах профилактики травматизма детей.

Праздничная атмосфера, большое количество свободного времени и смена привычного режима дня могут привести к невнимательности как со стороны взрослых, так и самих детей, — отметил специалист.

Прежде всего, стоит говорить о безопасности дома, где дети проводят большую часть времени. Главный символ Нового года – ёлка, хоть и является центром притяжения, может стать источником опасности: она должна быть надежно закреплена, чтобы ребенок не мог ее опрокинуть, потянув за игрушку. При этом следует отдавать предпочтение небьющимся игрушкам из безопасных материалов. Также важно использовать только исправные электрические гирлянды, не оставлять их включенными без присмотра и тем более на ночь, а также следить, чтобы дети младшего возраста не пытались самостоятельно подключить их к розетке.

Декоративные свечи, бенгальские огни и любые другие источники открытого огня должны находиться вне зоны досягаемости маленьких ручек, а еще лучше – полностью исключить их использование в присутствии детей. Опасность представляют также мелкие детали украшений, которые могут быть проглочены малышами, и легковоспламеняющиеся материалы, такие как вата или мишура, особенно если они расположены вблизи светильников, — рассказал Константин Рыбиков.

Также следует помнить, что запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен. Однако, даже разрешенные к использованию изделия 1 класса опасности, такие как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, требуют строгого соблюдения правил безопасности. Их неправильное применение может привести к серьезным травмам – ожогам, поражениям глаз и лица.

Любое использование пиротехнических изделий, даже самых безобидных на первый взгляд, должно происходить исключительно под контролем взрослых, — подчеркнул Константин Рыбиков.

В период каникул дети активно играют на свежем воздухе. Игровые площадки также требуют родительского контроля: необходимо проверять надежность креплений качелей, отсутствие острых углов или повреждений на оборудовании.

Важно объяснять детям, почему опасно залезать на высокие или неустойчивые конструкции, спрыгивать с большой высоты и совершать другие потенциально опасные действия. Родителям следует всегда интересоваться и быть в курсе, где ребенок проводит время, и строго запрещать гулять по заброшенным зданиям и недостроям, которые нередко становятся местом трагедий, — напомнил врач.

Не стоит забывать и о дорожной безопасности: правила перехода проезжей части, опасность игр вблизи дорог и на парковках остаются актуальными всегда.

Резюмируя, специалист отмечает, что главным условием профилактики детского травматизма является не просто установка запретов, но и постоянное обучение и внимание взрослых.

Проводите с детьми беседы о безопасном поведении дома и на улице, объясняйте, почему важно соблюдать правила, покажите им личный пример осторожности. Ответственный подход каждого родителя к организации досуга своих детей и обеспечение их безопасности позволит оставить в памяти ребенка только радостные и безопасные воспоминания о зимних праздниках, — отметил врач.

Изображение сгенерировано ИИ

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

