Главный эндокринолог РК рассказала о мерах профилактики сахарного диабета и его осложнений

Во Всемирный День борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября, главный внештатный специалист – эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым Ирина Репинская рассказала об основных факторах риска, способствующих возникновению диабета, и мерах профилактики развития данного заболевания и его осложнений. По словам специалиста, сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в мире.

Факторами риска диабета являются избыточный вес, ожирение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, генетическая предрасположенность, возраст старше 45 лет, наличие сопутствующей патологии. Для женщин риск составляет рождение крупного плода (4 кг и более), повышение сахара крови в предыдущие беременности и ряд других факторов, – цитирует пресс-служба министерства эндокринолога.

Сахарный диабет (в первую очередь, второго типа) длительное время может не проявляться какими-либо симптомами.

Поводом для обращения к врачу могут быть сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, ухудшение зрения, плохое заживление ран, склонность кожи к гнойничковым поражениям, боли в ногах, повышение артериального давления, гинекологические, урологические проблемы и многие другие, — сообщила Ирина Репинская.

Скринингу на сахарный диабет второго типа подлежат лица с индексом массы тела ≥ 25 кг/м2с, одним и более фактором риска, а также лица без факторов риска в возрасте старше 45 лет.

При нормальных показателях исследования проводятся один раз в три года, при выявлении преддиабета — один раз в год, при появлении первых симптомов заболевания – незамедлительно. Ранняя постановка диагноза преддиабета, сахарного диабета позволит назначить своевременное лечение и снизить риски развития хронических осложнений сахарного диабета, улучшить качество и продолжительность жизни пациентам», — отметила специалист.

В лечении сахарного диабета важно придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, расширять физическую активность, отказаться от вредных привычек, применять сахароснижающие препараты, контролировать уровень глюкозы крови.

Необходимо резко ограничить потребление простых углеводов в виде конфет, меда, варенья, тортов, сдобы, а также жиросодержащих продуктов. Это связано с тем, что пациенты, в большинстве своем, имеют избыточный вес. В рацион полезно добавлять овощи, достаточное количество белка и сложных углеводов. Необходимо обратить внимание на то, что «сладостей» для диабетиков не существует. Производители часто на упаковках пишут, что продукт не содержит сахара, но заменяют его фруктозой, которая повышает сахар в крови не меньше, чем обычный сахар. Такой же способностью обладает и мед. Рекомендую, внимательно читать на упаковке продукта состав и количество углеводов. Сладости можно заменить фруктами, которые могут быть источниками клетчатки и витаминов, – разъяснила главный эндокринолог.

Для успешного лечения пациент должен выполнять все рекомендации врача и быть полноценным участником лечебного процесса.

Врачи на приеме часто раздают так называемые светофоры питания, где продукты разделены по цветам: красный – резкое ограничение, желтый – умеренное ограничение, зеленый – без ограничений. Для пациента важно ответственно подходить к своему здоровью, ориентироваться на данные рекомендации, формировать навыки, направленные на профилактику осложнений диабета», – отметила Ирина Репинская.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК