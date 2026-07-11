Главный инженер керченского завода пойдет под суд за загрязнение воздуха

В Керчи завершили расследование уголовного дела в отношении главного инженера асфальтобетонного завода, который обвиняется в нарушении правил эксплуатации производственной установки, повлекшем загрязнение атмосферного воздуха и превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Установлено, что в зимне-весенний период текущего года обвиняемый, являясь лицом, ответственным за эксплуатацию асфальтосмесительной установки, допустил ее работу в условиях неисправности оборудования. В результате допущенных нарушений произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, что повлекло превышение предельно допустимых концентраций вредных компонентов в воздухе.

Следователем выполнены все необходимые следственные действия, проведены измерения и исследования с привлечением специалистов в области экологии. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Керченский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице технадзора, признанной виновной в получении взятки на сумму 290 тысяч рублей. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ по реставрации объекта культурного наследия она получила от подрядчика укрепление своего земельного участка. Суд приговорил ее к 8 годам колонии общего режима.

Напомним, прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Совета Нахимовского муниципального округа, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере – свыше 5,5 млн рублей. Чиновник обещал предпринимателю содействие в заключении контрактов за деньги и ремонт его эллинга.

источник: Московский комсомолец Крым

Просмотры: 6