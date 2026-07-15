Главный крымский акушер-гинеколог напомнил крымчанкам о диспансеризации репродуктивного здоровья

Ежегодно 15 июля в России отмечается профессиональный праздник — День гинеколога. Этот профессиональный праздник служит важным информационным поводом для привлечения внимания общества к вопросам сохранения женского здоровья.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Крым Дмитрий Беглицэ напоминает, что многие опасные хронические патологии, включая воспалительные процессы, доброкачественные новообразования и онкозаболевания органов малого таза, на ранних стадиях протекают бессимптомно, не вызывая у женщины жалоб или болевых ощущений. Выявить эти скрытые угрозы своевременно возможно только в ходе регулярных профилактических медицинских осмотров.

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по полису ОМС с 2024 года в программу ежегодной диспансеризации для граждан в возрасте от 18 до 49 лет включены исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья.

Для женщин данный комплекс обследований на первом этапе включает в себя прием и осмотр врачом — акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала на исследование, взятие мазка с шейки матки для проведения цитологического исследования (ранний скрининг рака шейки матки). Кроме того, у женщин в возрасте от 18 до 29 лет предусмотрено микроскопическое и ПЦР-исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем. Также для женщин в возрасте от 21 года до 49 лет делают анализ методом ПЦР на ДНК вируса папилломы человека — одного из главных факторов риска рака шейки матки.

Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого шага с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза. При наличии медицинских показаний он включает в себя проведение ПЦР-диагностики инфекций малого таза для женщин в возрасте 30–49 лет, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза в начале или середине менструального цикла, ультразвуковое исследование молочных желез, а также повторный прием и консультацию врача — акушера-гинеколога.

Как отмечает главный крымский акушер-гинеколог, своевременное прохождение этих обследований позволяет оперативно скорректировать выявленные нарушения, вовремя обнаружить риски невозможности зачатия или невынашивания беременности, а также предотвратить развитие тяжелых соматических патологий.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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