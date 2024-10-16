Главный крымский онколог о факторах риска развития рака молочной железы и симптомах заболевания

С 1993 года по решению ВОЗ октябрь объявлен месяцем борьбы с раком молочной железы, а 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. О факторах риска развития данного заболевания и его симптомах напомнил главный внештатный онколог Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» Бекир Сеферов.

По словам специалиста, рак молочной железы — один из самых распространенных онкозаболеваний как в Крыму, так и в России.

К группе риска относятся женщины с нарушенным гормональным фоном, например, в следствие проведения абортов, бесконтрольного приема оральных контрацептивов. Также риск заболевания увеличивают отсутствие беременностей, отказ от грудного вскармливания, раннее начало менструаций (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет), травмы и ушибы молочных желез, избыточный вес и др.

Вероятность развития рака увеличивается с возрастом. Поэтому в рамках программы диспансеризации женщины после 40 лет направляются на маммографию. Вместе с тем, женщины любого возраста, а особенно те, кто относится к группе риска, должны регулярно проводить самообследование груди. Самоосмотр необходимо проводить каждый месяц на 5-12 день менструального цикла, — рассказал главный крымский онколог.

Признаками, которые должны насторожить и стать поводом обращения к врачу, являются изменение цвета кожи в области молочной железы (покраснения, шелушения, сыпь и т.д.), боли, выделения, изменение формы или размера молочной железы (ассиметрия и отечность), наличие уплотнений в самой молочной железе или в подмышечной области. Вместе с тем, при онкологическом диагнозе могут увеличиваться лимфатические узлы, повышаться температура.

В случае появления симптомов заболевания следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью – для начала к врачу-терапевту, который направит на дополнительное обследование и, при необходимости, консультацию онколога. Помните, что рак, выявленный на ранних стадиях, лучше поддается лечению, — отметил Бекир Сеферов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК