Главный внештатный специалист диетолог Минздрава Крыма: рекомендации по питанию в жару

По словам специалиста, главное правило летом – поддерживать водный баланс. Обезвоживание является опасным состоянием, поэтому не стоит забывать при выходе из дома захватить с собой бутылку с водой, а в рацион включить больше овощей, фруктов и ягод. В жаркую погоду в сутки необходимо выпивать не менее 2-2,5 литров жидкости.

Кроме восполнения потерь жидкости, не забываем и про минералы. Но дополнительносолить еду для восполнения потерь солей не стоит, ведь натрия и так много в нашем ежедневном рационе. Лучше увеличить потребление калия и магния. Эти полезные минералы в большом количестве содержатся в листовой зелени, абрикосах, орехах, гречневой и овсяной крупах, — рассказала врач.

При повышении температуры воздуха снижается активность пищеварительных ферментов, уменьшается секреция слюны,замедляется моторика кишечника. Поэтому необходимо убрать из рациона жирную, тяжело усваиваемую пищу. Не рекомендуется готовить наваристые супы, заправленные майонезом салаты, копчености, соленья. Таким образом, пищеварительной системе и всему организму будет легче переносить жару.

Когда температура воздуха перешагивает за отметку 30OC, в организме замедляются обменные процессы и потребность в калориях. Но ненамного — достаточно сократить количество пищи на 5-7%, чтобы покрыть энергетические нужды. В жаркое время это сделать легко – благо аппетит также снижается, — отмечает Виктория Гаврилова.

Перенести жару поможет перенос приемов пищи на более прохладное время суток. Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак – в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед – в 11-12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад.

Также можно устраивать перекусы между приемами пищи из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот всеми любимое мороженое – не лучший продукт в летнюю жару, так как имеет много сахара и жира в своем составе, способно усиливать жажду. Не следует употреблять продукты с истекающим сроком годности. Расстаемся с ними безжалостно, чтобы провести лето в легкости, а не в больнице. В жару очень сложно сохранить свежесть морепродуктов, роллов,яиц всмятку, кремовых пирожных. В них очень быстро размножаются бактерии, поэтому пристально выбирайте продукты данной категорииперед покупкой и съедайте их сразу же, не храня в холодильнике, — рекомендует врач.

Резюмируя, главный внештатный диетолог Минздрава Крыма Виктория Гаврилова, отмечает, что, несмотря на то, что рацион в жару сдвигается в более легкую, диетическую сторону, это не повод отказаться от вкусностей. Выращенные в Крыму сочные фрукты и ягоды, ароматные овощи и неповторимые крымские деликатесы – все это обязательно стоит попробовать в летний сезон. Главное сохранять умеренность в еде и физическую активность.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК